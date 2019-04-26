0553 313 94 23

Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır?

Akıllı lenslerde kontakt lenslerdeki gibi tak çıkar olayı bulunmamaktadır. Akıllı lensler uzman göz doktorları tarafından göz içine yerleştirilen ömürlük göz içi lenslerdir. Peki akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır? Akıllı lens fiyatları 2019.

26 Nisan 2019 Cuma 07:56
Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır?

Akıllı lenslerde kontakt lenslerdeki gibi tak çıkar olayı bulunmamaktadır. Akıllı lensler uzman göz doktorları tarafından göz içine yerleştirilen ömürlük göz içi lenslerdir. Peki akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır? Akıllı lens fiyatları 2019.

Günümüzde multifokal yani çok odaklı göz içi lensler tek odaklı lenslerin yerini almaya başladı. Çünkü bu lensler görüş bozukluklarını her açıdan düzeltmeye izin vererek görüşü mümkün olduğu kadar doğal hale getirmektedir. Çok odaklı lensler, iki ya da üç odaklı olmak üzere iki farklı şekilde tasarlanmıştır. Akıllı lens olarak bilinen trifokal lensler, üç odaklı lenslere verilen isimdir. Hastaların göz tedavisinde akıllı lens kullanıldığında tedavi sonrası gözlük kullanma gereksinimi olmaz.

Şu aralar herkesin dilinden düşürmediği akıllı lens nedir?

Her insanda gözün içinde doğal bir lens vardır ve bu lens hem saydam hem de elastiktir. Her yakına ve uzağa bakışta bu lens esnekliği sayesinde şekil değiştirerek bakılan mesafeye odaklanır. Bu sayede hem uzağı hem de yakını net görürüz.

İlerleyen yaşla beraber gözün içindeki doğal lens önce esnekliğini kaybeder, artık yakına bakarken şekil değiştiremez ve yakına odaklanamaz, daha ileriki yaşlarda da saydamlığını kaybeder ve katarakt oluşur. Yaklaşık 40 yaş civarında esneme özelliğini kaybeden kendi doğal göz içi lensimiz yenisi ile değiştirilebilir bir lenstir. Deforme olan doğal lensimizin yerine Akıllı Lens adı verilen yapay bir mercek yerleştirilir. Bu yeni lens artık hem uzağa, hem ara mesafeye hem de yakına odaklanabilecektir. Akıllı Lens(Göz İçi Lens) takılan hastada ileride katarakt oluşmaz.

Akıllı lens kimlere takılır?

40 yaşını geçmiş uzakta veya yakında ya da her ikisinde görme sorunu yaşayan ve ara mesafelerde görme sorunu yaşayan hastalar tedavi için adaydır. Akıllı Lens takılan her göz kendi başına hem uzağı hem yakını görebilecektir. 35-40 yaşından daha genç olanlarda ise göz numarası eğer lazerle düzeltilemeyecek kadar çok yüksekse Akıllı Lens tedavisine başvurulabilir.

Daha önce göz lazer operasyonu geçirmiş kişiler de, eğer göz içi lenslerindeki deformasyon nedeniyle görme azalması, uzağı veya yakını görememe sorunu yaşıyorlarsa Akıllı Lensi tercih edebilirler. Eğer kişide katarakt varsa  yine Akıllı Lens ilk seçenektir.

Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır?

Her bir göz ayrı günlerde yaklaşık 10 dakika süren bir işleme tabi tutulur. Gözler göz damlası ile uyuşturulur. Genel anestezi, bayıltma veya hastanede yatma söz konusu değildir. Operasyonda gözün içindeki lens yuvasına Akıllı Lens takılır. Ameliyat sonrası göz bandajlanır, hasta evine gider, bir gece göz bantlı kalır ve ertesi gün gözden bandaj alınır. Hasta aynı gün görmeye başlar. Birkaç gün içinde diğer göze de aynı işlemler uygulanır.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Nisan 2019 Cuma 07:56
  1. Akıllı lens ameliyatı nasıl yapılır?
  2. akıllı lens fiyatları 2019
  3. akıllı lens şikayet
  4. akıllı lens fiyatları ne
  5. kalıcı akıllı lens fiyatları
  6. akıllı lens taktıranlar
  7. akıllı lens ekşi
  8. akıllı lens fiyatları ne kadar

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Öğrenciler kendi drone’larını yaptı
    1. Öğrenciler kendi drone’larını yaptı
    2. GÜNDEM / 26 Nisan 2019
    3. (Özel) Karaköy’de motosikletlinin el..
    4. ABD'nin F-35 şantajı milli uçağı..
    5. Öğrencilere spor malzemesi dağıltıldı
    6. Şeftali bahçesindeki cinayetin..
    7. (Özel) Üsküdar’da Ebabil kuşu bulundu
    8. Öğrencilerin sergiledikleri tiyatro..
    9. İnci kefali jandarmanın korumasında
    10. Tercan’da Bilim Fuarı açılışları..
    11. (Özel) Trafikte tartıştığı İETT otobüs..
    12. (Özel) Trafik magandası Bağdat..
    13. KAEÜ’sinde ‘Matematiğin Gözünden..
    14. Ahilik Haftası Kutlama Komitesi,..
    15. (Özel) Muz yiyerek esnafı soyan hırsız..
    16. Fransa'dan Dündar’a ödül, gazetecilere..
    17. Tarsus’ta 2 kazada 2 ölü
    18. Dengesini kaybeden yaşlı adam Haliç’e..
    19. Yurtta hava durumu
    20. Bağcılar’da 9 gaspçı yakalandı
    21. FETÖ’nün TSK içerisindeki..
    22. Otizmli müzik dehası 18 enstrüman..
    23. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı,..
    24. Meteorolojiden toz taşınımı ve sağanak..
    25. 2009'daki Polis Koleji sınavına..
    26. Ceza indirimi af yasası son dakika ne..
    27. ABD Kongresine sunulan rapor, F-35..
    28. (Özel) Elektrik direğinde çalışma..
    29. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca 2009..
    30. Yeni askerlik sistemi ne zaman..
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Netflix'in Osmanlı Belgeseli olay çıkardı... Müze müdürü görevden alındı
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Nazlı Çelik: Allah belasını versin bu şerefsizi yakalayın
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Vatandaşa büyük kolaylık... e-Devlet’e 31 yeni hizmet
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Tek tek tespit edildi! İlk darbeyi onlar vuracak
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var
    Bakan Akar'da S-400 açıklaması: Daha açmadığımız kartlar var

    Günün Karikatürü

    26 Nisan 2019
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    CHP’li arsız sekreter Müslümanlara kin kustu
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!
    Yavaş, Kılıçdaroğlu'nu bırakıp kaçmış!