Akıllara 'müftünün karısı' geldi! Bu da 'müftünün kayınçosu' mu?

Mersin Erdemli ilçesinde çekilen ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından sosyal medyada yayınlanan kurgu görüntülerin çekimini yapan Mahmut Dölek'in, 31 Mart yerel seçimlerinde Demokrat Parti'yle çalıştığı bildirildi. Mahmut Dölek'in CHP'li Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le de birçok fotoğrafı olduğu da ortaya çıktı.

Olayın ardından AK Parti Mersin İl Başkanı avukat Cesim Ercik, Mersin Erdemli ilçesinde çekilen kurgu görüntüler hakkında açıklamada bulundu. Ercik, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu tarafından yayınlanan videoyla ilgili suç duyurusunda bulunacaklarını açıkladı.

Cesim Ercik, dünyada belki de ilk kez bir filmin kamera arkası filmin kendinden önce yayımlandığını belirterek, "Söz konusu röportajdan önce röportajın kamera arkası CHP'nin İstanbul İl Başkanı tarafından dolaşıma sokulmuştur. Ve CHP'nin İstanbul İl Başkanı hemen partimizi suçlayan bir pozisyon almıştır. Haliyle akıllara gelen ilk soru şudur: CHP'nin İstanbul İl Başkanı acaba bu filmin yapımcısı mıdır?" diye sordu.

Akıllara 'müftünün karısı' geldi

Olayın ardından sosyal medyada akıllara 'müftünün karısı' geldi.

2013'te başörtüsü takıp, müftü eşi olduğunu iddia ederek gezi isyanına katıldığını belirten kadının CHP üyesi olduğu belirlenmişti.

Erdoğan'ı da istifaya çağıran 'müftü karısı', gerçek kimliği ortaya çıkınca polise ifade vermişti.

CHP Burhaniye eski ilçe başkanı Faruk Cenal'ın eşi bar işletmecisi Gül Taşlı Cenal olduğu belirlenen 'müftü karısı', CHP'de aktif görevi olmadığını belirterek, görüntülerin şaka için çekildiğini iddia etmişti.