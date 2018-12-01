Akıllara durgunluk veren olay! Tuvalete giderken canından oluyordu
Bursa'da tuvalete giderken belindeki silahın ateş alması sonucu kalçasından yaralanan 42 yaşındaki talihsiz adam, hastaneye kaldırıldı.01 Aralık 2018 Cumartesi 17:54
Bursa'nın İnegöl ilçesinde oto tamirhanesinde tuvalete doğru giderken belindeki silahın ateş aldığı öne sürülen Yasin Temur (42), kalçasından yaralandı.
Belindeki tabanca ateş aldı, kalçasından yaralandı
Olay, İnegöl ilçesi Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İki kardeşin işlettiği oto tamirhanesine ziyarete gelen Yasin Temur, iddiaya göre, tuvalete giderken belindeki ruhsatlı tabancası ateş aldı. Silahtan çıkan kurşun, Temur'un kalçasına isabet etti.
Hastaneye kaldırıldı
İş yeri çalışanlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yasin Temur, İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Temur'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
YORUM YAZ