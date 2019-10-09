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Akılalmaz kaza! Yavru köpek kadını silahla yaraladı

Amerika'da yavru köpek bir kadını silahla yaraladı.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
Akılalmaz kaza! Yavru köpek kadını silahla yaraladı

ABD'nin Oklahoma eyaletinde yaşayan 44 yaşındaki Tina Springer isimli kadın 79 yaşındaki Brent Parks ve Parks'ın yavru Labrador köpeği Molly ile arabada trenin geçmesi için bekliyordu.

Tren geçerken 7 aylık Molly silahın saklı olduğu ön koltuğun kol dayama yerinde zıpladı.

Köpeğin sıçraması silahın sarsılmasına ve ateş almasına neden oldu.

44 yaşındaki Tina bu akılalmaz kaza sonrasında bacağından vuruldu. Parks hemen acil servisi aradı ve Tina'nın çok kanaması olduğunu söyledi.

İlk kez bir köpeğin bir insanı vurduğunu duyuyorum

Şaşıran sağlık memurları geldiğinde Parks'ın hikayesine uygun olarak kol dayama yerinde silah izlerini buldu.

Enid Police Departmanı'ndan Robert Norton yaptığı açıklamada, "İlk kez bir köpeğin bir insanı vurduğunu duyuyorum. Ateşli silahları taşıdığınızda güvenli bir yerde tuttuğunuza emin olun. Bu çok önemli" dedi.

Polis, olaydan şüphelenmek için bir nedenleri olmadığını söyledi.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:09
  1. ABD'nin Oklahoma eyaletİ
  2. Labrador köpeği Molly
  3. Enid Police Departmanı
  4. yavru köpek

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