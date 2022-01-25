Akılalmaz dolar tahmini! Cem Uzan yine felaket tellallığına başladı

Hortumcu Cem Uzan ekonomik gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada dolar kurunun yükselişe geçeceğini öne sürdü.

Cem Uzan, Murat Muratoğlu'nun Youtube kanalına konuk oldu. "2021 yıl sonu için dolar tahminim gerçekleşti" diyen Cem Uzan, 2022 yıl sonu için dolar tahmininde bulundu.

İşte Cem Uzan'ın akılalmaz tahmini:

Benim bugün gelecek sene dolar şu kadar olacak diye bir şey söylemem mümkün değil. Onun için Türkiye ekonomisinde yarın öbür gün ne absürtlükler olacak öngörmeniz mümkün değil. Yarın faizi 8’de indiriyorum diyebilirler. Ne olacak ki? Ama benim tahminim dolar 2022’yi 30’larda kapar. 25 ile 30 arasında kapar. 25 ile 30 arasında kaparsa iyidir.