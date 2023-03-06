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Aktüel Akil Gençler Başkanı Ateş: Gençliğin tercihi Recep Tayyip Erdoğan
Aktüel

Akil Gençler Başkanı Ateş: Gençliğin tercihi Recep Tayyip Erdoğan

Yaklaşan 2023 seçimleri ile ilgili açıklamalarda bulunan Akil Gençler Platformu Genel Başkanı Delil Ateş, gençliğin tercihinin Cumhur İttifakı adayı Recep Tayyip Erdoğan olacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2023-03-06 18:14:00 -
Akil Gençler Başkanı Ateş: Gençliğin tercihi Recep Tayyip Erdoğan

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in cumhurbaşkanı adayı üzerine uzlaşamamaları üzerine masayı dağıtmasını da yorumlayan Ateş, “Daha önceki açıklamalarımızda ve konuşmalarımızda Millet İttifakı’nın hiçbir somut proje sunmadıkları gençlere güven vermediğini belirtmiştik. Akşener’in son açıklamaları ne kadar haklı olduğumuzu bir daha ortaya çıkardı. Millet İttifakı iç çatışmaların yaşandığı bir ittifak olarak tarihte yerini almıştır. Koalisyon hükümetlerini bilmeyen yeni kuşağa fragmanı göstermişlerdir. Aday belirleme konusunda Millet İttifakı içerisinde yaşanan oyunları gençlik hayretle izlemektedir. Gençler, seçilme yaşını önce 25’e sonra 18’e indiren ve gençlerin önünü birçok alanda açan Erdoğan’ın ve Türkiye’nin dünyada lider ülke olma yolunda başlattığı yürüyüşün yanında yer alacaktır. Gençlik ikinci yüzyıl yürüyüşünü Avrupa ve ABD’den icazet alarak başlatanların değil, Anadolu’dan başlatanların yanındadır. Gençliğin kararı net, tercihi Recep Tayyip Erdoğandır” dedi.

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