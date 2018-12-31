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“Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık tutacak”

Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 82. yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanının önünde düzenlenen törene katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, "Mehmet Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık tutacak. Kahramanlarımız olmadan, askerlerimiz olmadan, Mehmet Akiflerimiz olmadan, en önemlisi de iç dünyamızda bu ruhu taşımadan bu topraklarda var olmak zor" dedi.

31 Aralık 2018 Pazartesi 15:22
“Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık tutacak”

Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy vefatının 82. yıl dönümünde, hayatını kaybettiği Beyoğlu’ndaki Mısır Apartmanının önünde düzenlenen törenle anıldı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği programa; Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz ile Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon’un yanı sıra çok sayıda öğrenci katıldı.

‘Kaygısız kalmayın’ çağrısı

Saygı duruşunun ardından okunan İstiklal Marşı ile başlayan programda öğrenciler Mehmet Akif’in şiirlerini seslendirdi. Program, protokolün ve öğrencilerin Mısır Apartmanının önüne karanfil bırakmasıyla sona erdi. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, İstiklal Caddesi’nin milli mücadelenin en sembol isimlerinden birisini taşıdığını belirterek, “Etrafındaki olumsuzlukları görüp de kaygısız kalamayan insanlar vardır.

Mehmet Akifler hep var olsun

Mehmet Akif’in duyarlılığı çok daha derin. Memleket işgale uğramış, ciğeri yanıyor ama kendi kendine mesuliyetler almış bir şair. İnsanların hissiyatını derinden hisseden bir sanatçı ruhlu insan. Onun için onu kah millet meclisi kürsüsünde konuşurken, kah Anadolu’da insanları harekete geçirmeye çalışırken, kah miting alanlarında ve istiklal harbi kazanıldığında da işin ruhunu en iyi şekilde anlatan milli bir şair olarak görüyoruz. Mehmet Akif’in Safahat’ı her zaman bize ışık tutacak. Kahramanlarımız olmadan, askerlerimiz olmadan, Mehmet Akiflerimiz olmadan, en önemlisi de iç dünyamızda bu ruhu taşımadan bu topraklarda var olmak zor. Mehmet Akifler hep var olsun. Cenabı Allah bizlere bir daha istiklal marşı yazdırmasın” ifadelerini kullandı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 15:22
  1. Milli Şairimiz Mehmet Akif Ersoy
  2. Mehmet Akif Ersoy
  3. Mısır Apartmanı
  4. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan
  5. Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli
  6. İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürü Dr. Coşkun Yılmaz
  7. Mehmet Akif Ersoy’un torunu Selma Argon
  8. İstiklal Marşı
  9. İstiklal Caddesi
  10. Safahat

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