Akif 100. yılda gösterimde

Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklal Marşı'nın yazılış serüveni, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitlerle beyaz perdeye aktarılacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Kudret Sabancı'nın oturduğu, senaryosunu Hakan Haksun'un kaleme aldığı ‘Akif’in çekimleri İstanbul, Ankara ve yurt dışında yapılacak. Filmin içerik danışmanlıklarını Mehmet Akif Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon, Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, eski Devlet Bakanı Yüksel Yalova ve Prof. Dr. Yasin Aktay üstlenecek.

Filmde neler olacak

Oyuncu seçimi devam eden filmin çekimleri eylül ayında başlayacak. 12 Mart 2021'in İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı olması dolayısıyla hayata geçirilen filmin, aynı tarihte sinemaseverlerle buluşması planlanıyor.

İstiklal Marşı’nın yayımlandığı ilk dergi olan Sebilürreşad Dergisi Genel Yayın Yönetmeni Fatih Bayhan, "Mehmet Akif'in hayat öyküsünü anlatmak için güçlü bir sinema filmi yok. 3 yıldır film için çalışıyoruz. Filmin merkezinde İstiklal Marşı'nın yazılma hikayesi anlatılacak. Tabii Akif'in hayat öyküsü de yer alacak. Milli Mücadele dönemi, İlk Meclis'in açılışı, Anadolu'da Kuvay-ı Milliye'yi anlatmak adına yaptığı konuşmalar, Akif'in milletin uyanışı için yaptığı çalışmalar... Bunların tümü filmde olacak. Bunlar İstiklal Mücadelemizin de öyküsü. Akif'in penceresinden Milli Mücadele'nin öyküsünü izleteceğiz" ifadelerini kullandı.

Ersoy'un torunu Selma Ersoy Argon da filmin çekileceği haberini aldığında çok mutlu olduğunu belirterek, "Akif'in yaşamı mükemmel ve tertemiz bir hayat. İnsanların Mehmet Akif'i daha iyi tanıması gerekiyor" dedi.