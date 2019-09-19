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Akhisarspor’dan Fenerbahçe'ye! Yaşları 13, 14 ve 15...

TFF 1'inci Lig'den geçen sezon düştüğü Süper Lig'e dönmeye çalışan Akhisarspor'un 3 altyapı oyuncusu Fenerbahçe'ye transfer oldu.

19 Eylül 2019 Perşembe 14:29
Akhisarspor’dan Fenerbahçe'ye! Yaşları 13, 14 ve 15...

Fenerbahçe Altyapı Oyuncu İzleme Birimi, halen devam eden amatör aktarma transfer tescil dönemi kapsamında Akhisarspor'un 15 yaşındaki yıldız adayı Doğukan Tarlaek, 14 yaşındaki Atalay Barut ve 13 yaşındaki Orhan Ertaş'ı kadrosuna kattı.

Sarı-lacivertliler, Akhisarlı 3 gencin haricinde Turgutluspor'dan 15 yaşındaki Burak Özduman ve Altınordu'dan aynı yaştaki Utku Büyükköse'yi de aldı.

JOSUE'NİN YENİ TAKIMI BELLİ OLDU!

Akhisarspor'da geçen sezon içinde kadrodan elenip yaz döneminde sözleşmesi feshedilen Josue, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva'ya transfer oldu.

HATAYSPOR BİLETLERİ SATIŞTA!

Akigo'nun 1'inci Lig'de pazar günü Hatayspor'u ağırlayacağı zirve yarışındaki kritik maçın biletleri kale arkası ve misafir 10, maraton 15, kapalı 30, VIP tribün 40 TL'den satışa çıktı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 14:29
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