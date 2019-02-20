Akhisarspor’da Yılmaz Vural sesleri

Spor Toto Süper Lig’de 7. sezonunu sıkıntılı geçiren ve sezon başından bu yana 2 hocayla yollarını ayıran Akhisarspor’da hoca arayışları sürüyor. İbrahim Üzülmez ile görüşen ancak anlaşma sağlayamayan Akhisarspor yönetiminin tecrübeli çalıştırıcı Yılmaz Vural’la masaya oturduğu ve büyük ölçüde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

Ligin ilk 5 haftasında Safet Susic ile sahaya çıkan Akhisarspor, ligin 7. haftasında anlaşmaya vardığı Cihat Arslan ile de yollarını 21. haftada oynanan Sivasspor mağlubiyetinin ardından ayırdı. Takımı 5 puanla düşme hattında devralan Cihat Arslan, 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak takımı 17 puanda ligin sonuncu sırasında bıraktı. Ardından yine Teknik Direktör Yardımcısı Cem Kavçak ile Ankaragücü’nü konuk eden Akhisarspor bu maçtan da galibiyetle ayrılamayarak 1 puana razı oldu.

Akhisarspor yönetimi Ankaragücü maçının ardından teknik direktör arayışlarına hız vererek ilk olarak İbrahim Üzülmez ile görüştü. Üzülmez ile yapılan görüşmede olumlu sonuç alamayan yeşil-siyahlı yönetim şimdi de Yılmaz Vural ile masaya oturdu. Akhisarspor yönetimi ve Yılmaz Vural arasında büyük ölçüde anlaşmanın sağlandığı, birkaç detayın çözülmesi ile resmi anlaşmanın duyurulacağı öğrenildi.