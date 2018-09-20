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Akhisarspor'da tarihi maç!

Akhisarspor, UEFA Avrupa Ligi J Grubu'ndaki maçlarına bugün başlayacak.

20 Eylül 2018 Perşembe 09:28
Akhisarspor'da tarihi maç!

Bu sezon başında da TFF Süper Kupa'ya uzanan Akhisarspor, 7. kez yer aldığı Süper Lig'e en kötü başlangıcını yaptı. Ligde son sırada yer alan ve MKE Ankaragücü'ne mağlup olduktan sonra teknik direktör Safet Susic'le yollarını ayıran yeşil-siyahlı ekibin bu akşamki karşılaşmaya antrenör Cem Kavçak yönetiminde çıkması bekleniyor.

Ege temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Sevilla, Rusya'nın Krasnodar ve Belçika'nın Standard Liege takımlarıyla gruptan çıkma mücadelesi verecek.

Gruptaki ilk maçında Krasnodar'ı konuk edecek Akhisarspor, daha sonra Standard Liege ve Sevilla ile deplasmanda karşılaşacak. 

5 yeni takımdan biri

UEFA Avrupa Ligi'nde ilk kez mücadele edecek Akhisarspor, bu sezon gruplarda ilk defa yer alacak 5 ekipten biri konumunda bulunuyor.

Akhisarspor'un dışında Lüksemburg'dan Dudelange, Çekya'dan Jablonec, Beşiktaş'ın rakibi Norveç'ten Sarpsborg ve Fenerbahçe ile aynı grupta yer alan Slovakya'dan Spartak Trnava ilk kez UEFA Avrupa Ligi gruplarında mücadele edecek.

AKHİSARSPOR - KRASNODAR

STAT: Akhisar
HAKEM: Ville Nevalainen
SAAT: 19.55

MUHTEMEL 11'LER

AKHİSARSPOR: Fatih, Vrsajevic, Mustafa, Caner, Kadir, Sissoko, Aykut, Regattin, Bilal, Manu, Seleznov.
TEKNİK DİREKTÖR: Cem Kavçak

KRASNODAR: Kritsyuk, Ramirez, Martinovich, Fjoluson, Stotskiy, Gazinsky, Kabore, Wanderson, Mamaev, Claesson, Ignatyev.
TEKNİK DİREKTÖR: Oleg Fomenko

Haber Tarihi: 20 Eylül 2018 Perşembe 09:28
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