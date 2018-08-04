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Akhisarspor Teknik Direktörü Susic: Tek amacımız kupayı kazanmak

Safet Susic, "Bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırarak, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımıza paylaşmaktır" dedi.

04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
Akhisarspor Teknik Direktörü Susic: Tek amacımız kupayı kazanmak

Akhisarspor Teknik Direktörü Safet Susic, TFF Süper Kupa mücadelesi öncesi hazırlanan maç kitabına açıklamalarda bulundu. 

Safet Sucis'in açıklamaları şöyle: "Akhisarspor camiası olarak TFF Süper Kupa finalinde olmamız bizim için çok büyük bir gurur kaynağıdır. 2017-2018 Türkiye Futbol Sezonu'nun iki kupa şampiyonunu karşı karşıya getirecek bu finalde camiamızı en iyi şekilde saha dışı ve saha içinde temsil edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Bu finalde Konya'ya gelecek ve karşılaşmayı televizyon başında izleyecek tüm futbolseverlere dostluk ve saygı çerçevesinde çok güzel bir final izlettirmek için elimizden gelenin en iyisini yapacağız.

Tüm Akhisarspor camiası olarak başkanımızdan yönetim kurulumuza, taraftarımızdan, personelimize, teknik ekipten futbolcularımıza kadar hepimiz bu final için hazırlandık ve bu özel gecenin sonunda tek amacımız kupayı kaldırarak, Türkiye'nin güzide ilçesi Akhisarımıza bu değerli kupayı getirerek sevincimizi taraftarımıza paylaşmaktır. Şimdiden bu önemli organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür eder, finalde karşılaşacağımız Galatasaray Kulübü'ne de başarılar dileriz."

 

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2018 Cumartesi 14:18
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