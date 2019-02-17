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Akhisarspor, kendi performansını tekrarlamak zorunda

- Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada 18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı takım, 2012-2013 sezonunda 22. haftayı 18. durumda geçmesine rağmen sezon sonunda ligde kalmayı başarmıştı- Ligin en başarısız dış saha performansına sahip Akhisarspor, kalan 12 maçının 7'sini dış sahada oynayacak

17 Şubat 2019 Pazar 11:00
Akhisarspor, kendi performansını tekrarlamak zorunda


MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'de 22. haftada 18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, 2012-2013 sezonunda yine 18. durumda yer aldığı 22. haftanın ardından gösterdiği performansla ligde kalmayı başarmıştı.

Sezona teknik direktör Safet Susic'le başlayan ve TFF Süper Kupa'yı müzesine götüren Akhisarspor, 5. haftadaki MKE Ankaragücü maçının ardından Susic'le yollarını ayırdı. Ligde 1 maça geçici olarak Cem Kavçak'la çıkan yeşil-siyahlı ekip, daha sonra eski teknik direktörü Cihat Arslan'la anlaştı.

Akhisarspor, Arslan yönetiminde 15 maçta 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 9 yenilgi aldıktan sonra Cihat Arslan'la yola devam etmeme kararı aldı.

Arslan'ın ardından takımı Cem Kavçak'a emanet eden Ege temsilcisi, dün alt sıralardaki rakiplerinden MKE Ankaragücü ile golsüz berabere kaldı.


- Ligde son sırada


Bu sonucun ardından 18 puanla son sırada yer alan yeşil-siyahlı ekip, kalan 12 haftada lige tutunmak için mücadele edecek. Akhisarspor, Süper Lig'de ilk sezonu 2012-2013'te de 22. haftayı 19 puanla 18. sırada geçmesine rağmen sezon sonunda topladığı 42 puanla ligi 14. bitirmişti.

O sezon teknik direktör Hamza Hamzaoğlu yönetiminde 12 maçta 7 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi alan yeşil-siyahlı takım, ligin ilk 22 haftasındaki puan performansının üzerine çıkmış ve 23 puan toplamıştı.


- Kalan 12 maçın 7'si deplasmanda


Bu sezon deplasmanda çıktığı 10 maçta sadece 4 puanı bulunan ve deplasmanda en başarısız performansa sahip ekip konumundaki Akhisarspor, kalan 12 maçın 7'sini dış sahada oynayacak.

Akhisarspor, gelecek hafta Galatasaray'a konuk olduktan sonra sırasıyla Aytemiz Alanyaspor, Trabzonspor (D), Kasımpaşa, Göztepe (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor (D), Antalyaspor, Bursaspor (D), Evkur Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe (D), İstikbal Mobilya Kayserispor ve Atiker Konyaspor (D) ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 11:00
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