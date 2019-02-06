Akhisarspor-Kasımpaşa maçında hakem belli oldu Akhisarspor-Kasımpaşa maçında hakem Serkan Tokat görev yapacak

Ziraat Türkiye Kupası'nda Akhisarspor ile Kasımpaşa arasında yarın yapılacak çeyrek final ilk maçını hakem Serkan Tokat yönetecek. Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Spor Toto Akhisar Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak karşılaşmada Tokat'ın yardımcılıklarını Mustafa Sönmez ile Mustafa Savranlar üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.