Akhisar’da Gördesliler’den renkli bir gece

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Gördes Derneğinin programı renkli görüntülere sahne oldu.

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen Kültür ve Spor Şenliği kapsamında Gölet alanında Akhisar Gördesliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği program düzenledi.Program öncesinde Akhisar Gördesliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Nadir German, desteklerinden dolayı hayırseverlere teşekkür plaketi takdim etti.

Program açılış konuşmasını yapan Gördesliler Derneği Başkanı Nadir German, “Öncelikle bu kültür festivalinde bizlere çok emeği ve desteği olan sayın Belediye Başkanım Besim Dutlulu’yu beye çok teşekkür ediyorum. Bir de bu işin mutfak kısmı var, bütün dernek faaliyetlerinde bizlere emeği geçen görüntüde bizler olup ama arka planda görünmeyen arkadaşlarımıza kendilerine plaket takdim edeceğiz. Sizlerin huzurunda onlara buradan çok teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Gördesliler tarafından enerjisi yüksek bir gece hazırlandığını belirten Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, “Çok keyifli, enerji dolu, heyecanlı ve dolu dolu bir festival yaşıyoruz. Her akşam bir başka hemşehri derneğinin çok güzel gösterilerini seyrediyoruz.. Bizim için gerçekten keyifli akşamlar oluyor. Göreve geldiğimiz günden beri kadını erkeği, yaşlısı genci, tüm Akhisarlıları kucaklayan bir anlayış içerisindeyiz. Hem sosyal anlamda dolu dolu günler geçiriyoruz hem de Akhisar’ın özlediği hizmetleri teker teker hayata geçiriyoruz. Alt yapı hizmetlerinden, sosyal belediyecilik anlamında kültür festivallerine kadar her alanda güzel işler yaptığımızı düşünüyoruz. Her akşam kültür festivalinde farklı yörelerimiz yer alıyor. Onların kültürlerini tanıyor ve tanıtımlarını yapmalarına vesile oluyoruz. Bu kapsamda geçen hafta Cumartesi günü yağlı güreşlerimiz ile ata sporumuz cirit ve değnek oyunlarımız vardı.Çok güzel bir katılım ile birlikte bu etkinliklerimizi de gerçekleştirdik. Akhisar Belediyesi olarak dolu dolu çalışmanın verdiği huzur içerisindeyiz. Perşembe akşamı da Haluk Levent, uzun yıllardan sonra Akhisarlılarla buluşmak üzere şehrimize geliyor. Kurtuluş günü etkinlikleri çerçevesinde hayata geçireceğimiz Haluk Levent konserine tüm vatandaşlarımızı bekliyoruz" dedi.

Gecede konuşan CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu,“Manisa milletvekiliyim, Manisa’nın her ilçesi benim için ayrı bir güzel. Ancak nedense belki komşu ilçe olmasından ötürü belki de Akhisar’da yaşayan bir çok Gördesli arkadaşım olmasından dolayı, dostum olmasından ötürü Gördes’in benim için ayrı bir yeri var" diye konuştu.

Gördesliler gecesinde ilk olarak Kıran Köy Kız ve Halk Oyunları Ekibi sahne aldı. Ardından Gördesli yerel sanatçı Adem Ertaş seslendirdiği türkülere geceye katılanların beğenisini topladı. Son olarak sahne alan ce geceye ayrı bir renk katan Türk Halk Müziği sanatçısı Mine Gez, Yaklaşık 2 saat sahnede kalarak şarkı ve türkü formunda eserler okudu. Program sonunda Gördesliler Dernek Başkanı Nadir German, Türk Halk Müziği sanatçısı Mine Gez’e, Gördes yöresine özgü hediyeler takdim etti.

Geceye CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Başkan Yardımcısı Ahmet Tınazlı, Meclis Üyesi Ensar Muştu, CHP Akhisar İlçe Başkanı İsmail Fikirli, İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Gördesliler Derneği Başkanı Nadir German, ilçe dernek başkan ve yönetim kurulu üyeleri ve vatandaşlar katıldı.