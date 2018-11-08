Akhisar, Sevilla'yı salladı ama yıkamadı! 5 gol, 1 kırmızı
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcimiz Akhisarspor, 2-0'dan 2-2 yaptığı maçta İspanya'nın Sevilla takımına 3-2 mağlup oldu.08 Kasım 2018 Perşembe 22:53
UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4. haftasında konuk ettiği İspanya temsilcisi Sevilla'ya 3-2 mağlup olan Akhisarspor, gruptan çıkma şansını kaybetti
AKHİSARSPOR - SEVILLA: 2-3
STAT: Spor Toto
HAKEM: Benoit Millot
SAAT: 20.55
AKHİSARSPOR: Lukac, Vrsajevic, Lopes, Caner, Güray, Eray, Aykut, Sissoko, Josue, Manu, Barbosa
TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan
SEVILLA:Vaclik, Vidal, Gomez, Amadou, Escudero, Promes, Banega, Vazquez, Gnagnon, Nolito, Muriel
TEKNİK DİREKTÖR: Pablo Machin
Goller: Dk. 12 Nolito, 38 Promes (Sevilla), Dk. 53 Manu, 78 Onur (Akhisar)
Kırmızı kart: Dk. 57 Sergi Gomez (Sevilla)
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