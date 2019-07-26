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Akhisar Gölet’te açık hava sinema geceleri bir başka güzel

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema gecelerinde dün gece “Coco” isimli müzikal animasyon filmi gösterime girdi.

26 Temmuz 2019 Cuma 09:56
Akhisar Gölet’te açık hava sinema geceleri bir başka güzel

Akhisar Belediyesi tarafından organize edilen ücretsiz açık hava sinema gecelerinde dün gece “Coco” isimli müzikal animasyon filmi gösterime girdi.


Akhisar Belediyesi tarafından başlatılan Açık Hava Sinema Geceleri vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Gölet alanına kurulan sinevizyonda Akhisarlılar çimlerin üzerinde film izleme keyfi yaşadı.


Temmuz ve Ağustos ayları boyunca pazartesi ve perşembe gecelerine renk katan programda beyazperdeye damga vurmuş filmler gösteriliyor. Dün gece yine Gölet alanını dolduran yaklaşık bin kişi Pixar Animation Studios tarafından yapımı gerçekleştirilen ve Walt Disney Pictures tarafından piyasaya sürülen 2017 çıkışlı Amerikan 3D bilgisayar animasyonu müzikal fantastik film “Coco” gösterildi.


Vatandaşlar böyle bir etkinliği hayata geçirdiği için Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu’ya teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 09:56
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