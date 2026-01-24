  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Küresel devler Türkiye’yi işaret etti! Bakan Şimşek’ten ekonomide yeni dönemin kapılarını açan o kritik hamle! ABD’nin Planı Kabusları Oldu: "Türk Yürüyüşü" Sonumuz Olacak! Almanya, Belçika, İngiltere ve Fransa’da sokaklar yanıyor! PKK yandaşları sahiplerini sokuyor Hakan Fidan o kalemi neden reddetti! Davos’taki kalemin sırı çözüldü Oldu olacak Ankara’yı komple kapatın! Anıtkabir’in uzağına bile cami yapmak yasak Hırsızı aklayan da hırsızdır Ya etek giyiyorlar ya da... Kadınların arkasına sığınıyorlar ABD'nin yeni Ulusal Savunma Stratejisi müttefiklere yük bindirecek Öncelik ABD ve güçlü ordu Bayğaralar suç örgütüne şafak baskını! Çok sayıda tutuklama var TSK'yı Allah Korumuş! Susturun şu emekli komutanları
Ekonomi Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi A.Ş. halka arz için SPK onayı aldı
Ekonomi

Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi A.Ş. halka arz için SPK onayı aldı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi A.Ş. halka arz için SPK onayı aldı

Un, tahıl ürünleri ve makarna üretimi, satışı ve dağıtımını yapan Akhan Un’un halka arz başvurusu SPK tarafından onaylandı.

Türkiye’nin önde gelen un üreticilerinden Akhan Un Fabrikası ve Tarım Ürünleri Gıda Sanayi Ticaret A.Ş.’nin halka arz sürecinde geri sayım başladı. Şirketin halka arz başvurusu SPK tarafından onaylanırken, Halk Yatırım Menkul Değerler’in aracılık edeceği halka arzda; 54 milyon 700 bin TL nominal değerli paylar satışa sunulacak.

Halka arz işlemi; şirket sermayesinin 218 milyon 650 bin TL’den 273 milyon 350 bin TL’ye çıkarılması dolayısıyla toplam 54 milyon 700 bin TL nominal değerli payların halka açılması suretiyle gerçekleşecek.

Halka arz edilecek payların Şirket’in halka arz sonrası çıkarılmış sermayesine oranı yüzde 20,01 olarak belirlenirken, pay başına satış fiyatı 21.50 TL olarak planlandı. Halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 176 milyon 50 bin TL olarak öngörülüyor.

2005 yılında Adana’nın Seyhan ilçesinde kurulan Akhan Un ve bağlı ortaklığı Türkiye genelinde 5 üretim tesisinde un ve makarna üretiyor, aynı zamanda tahıl ürünlerinin toptan ve perakende satışını gerçekleştiriyor.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23