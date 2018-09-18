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Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi

Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu milli güreşçi Taha Akgül, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Yerlikaya'ya, 1993 Dünya Güreş Şampiyonası'nda kazandığı altın madalyanın 25. yılı anısına hediye verdi.

18 Eylül 2018 Salı 22:01
Akgül'den Yerlikaya'ya 25. yıl hediyesi

Taha Akgül, Twitter hesabından, Hamza Yerlikaya'yı makamında ziyaret ettiği fotoğrafı paylaştı. 27 yaşındaki sporcu, eski grekoromen güreşçi Yerlikaya'yı ziyaretine ilişkin, "Gençlik ve Spor Bakan Yardımcımız ve 'Asrın Güreşçisi' Hamza Yerlikaya ağabeyime, 1993 yılında Stockholm’deki ilk dünya şampiyonluğunun 25. yıl dönümü vesilesiyle el yapımı Türk bayrağı motifli plaketimizi hediye ettik." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:01
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