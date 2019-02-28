Akfen GYO’nun 2018 yılı karı yüzde 166 arttı

Akfen GYO’nun 2018 yılı finansal sonuçlarına göre şirketin net kârı bir önceki yıla göre yüzde 166 artarak 104 milyon TL’ye ulaştı. Konsolide kira gelirleri yüzde 54’lük artışla 98 milyon TL olarak gerçekleşen Akfen GYO’nun toplam varlıkları yüzde 39 artışla 2 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.

Akfen Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) 2018 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre Akfen; Türkiye’nin turizmdeki yükselişiyle geçen yıl yüzde 54’lük rekor artışla 98 milyon TL’ye ulaşan gelirleri, şirketin finansal tablolarına da rekor olarak yansıdığını bildirdi. 2018 yılı finansal sonuçlarını duyuran Akfen GYO’nun geçen yılki net kârı bir önceki yıla göre yüzde 166 artarak 104 milyon TL’ye ulaştı.

Toplam varlıklarda yüzde 39 artış

Akfen GYO’nun finansal sonuçlarına göre şirketin net aktif değeri geçen yıla göre yüzde 28 artışla 816,5 milyon TL olarak gerçekleşirken, toplam portföy değeri de yüzde 44 artarak 1 milyar 608 milyon TL’ye dayandı. Akfen GYO’nun 2017’de 63,5 milyon TL olan konsolide kira gelirleri ise yüzde 54’lük artışla 98 milyon TL’ye çıktı. Bir önceki yıl 607 milyon TL olan Akfen GYO’nun öz kaynakları 2018 yılında yüzde 22 artışla 744 milyon TL’ye ulaşırken, 2017 yılında 1 milyar 758 milyon TL olan Akfen GYO’nun toplam varlıkları yüzde 39’luk artışla 2 milyar 437 milyon TL’ye çıktı.

Akfen GYO, otel portföyünün dışında konut sektöründe boy gösterdiği ilk proje olan Ankara’daki Bulvar Loft’u, gayrimenkul piyasasındaki mevcut konjonktüre rağmen, 1 yıllık sürede tamamlayarak projenin tamamını yüzde 19 kârla nakite çevirdi.

"Turizm portföyümüz ile GYO’lardan pozitif ayrıştık"

2018 yılı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Akfen GYO Genel Müdürü Sertaç Karaağaoğlu, güçlü finansal yapısı ile nitelikli projelere odaklanan Akfen GYO’nun sektördeki gücünü ve güvenilir konumunu her geçen yıl daha da pekiştirdiğine dikkat çekti.

Turizm ağırlıklı portföylerinin etkisiyle Borsa İstanbul’da işlem gören GYO şirketleri arasından pozitif ayrıştıklarına dikkat çeken Karaağaoğlu, "Yabancı turistte Türkiye’nin dünyada yeniden tatil seçeneği olarak öne çıkması kongre ve kıyı turizmindeki önemli artışı beraberinde getiriyor. Yerli turistte ise ekonomik koşulların düzelmeye başlamasının hareket getirdiğini görüyoruz. Turizmdeki bu olumlu ortamla birlikte gelecek yıllarda kârlılığımızı daha da yukarılara taşıyacağız" ifadelerini kullandı.