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Yaşam Akdeniz'den Ege'ye su taşındı
Yaşam

Akdeniz'den Ege'ye su taşındı

Yeniakit Publisher
2023-05-07 16:49:00 -
Akdeniz'den Ege'ye su taşındı

Doğaseverler Akdeniz'den Ege'ye sembolik olarak testilerle su taşıdılar.

Datça Çevre ve Turizm Derneği'nin (DAÇEV) girişimi, Datça Kaymakamlığı ve Datça Belediyesi'nin katkıları ile Kızlan Mahalle Muhtarlığının ev sahipliğinde her yıl düzenlenen geleneksel Akdeniz'den Ege'ye Dostluk ve Doğa Yürüyüşü' nün 22’incisi gerçekleştirildi.

Cumhuriyet Meydanı'nda saat 10.00 da davul zurna eşliğinde Ege Denizi'ne götürülmek üzere Datça testilerine Akdeniz suyu doldurulduktan sonra, Sevgi Yolu, Denizliler sitesi, Azmak boyu, Kızlan yel değirmenleri, Çeşmebaşı meydanı, Kez yolu tepesi üzerinden Gökova körfezi kıyısındaki Katıyalı piknik alanına ulaştırmak üzere davul zurna eşliğinde yola çıkarıldı. Testilere doldurulan sular Katıyalı mevkiinde denize dökülecek.

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