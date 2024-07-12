Akdeniz'de korkutan deprem!
Saat sabah 07:30 civarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 07.34'te bir deprem meydana geldi.
Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.91 km olarak ölçüldü.
Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise Akdeniz'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.
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