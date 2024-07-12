  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Akdeniz'de korkutan deprem!
Gündem

Akdeniz'de korkutan deprem!

Yeniakit Publisher
2024-07-12 08:58:00 -
Akdeniz'de korkutan deprem!

Saat sabah 07:30 civarında Akdeniz'de 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD'dan alınan son dakika verilerine göre Akdeniz'de saat 07.34'te bir deprem meydana geldi.

Depremin büyüklüğü 4.0 olarak duyuruldu. Depremin derinliği ise 7.91 km olarak ölçüldü.

Kandilli Rasathanesi'nin açıklamasına göre ise Akdeniz'de kayıtlara geçen sarsıntının büyüklüğü 3.8 olarak belirtildi.

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem

Gündem

AFAD duyurdu! İzmir'de korkutan deprem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Afyonkarahisar’da korkutan deprem
Afyonkarahisar’da korkutan deprem

Gündem

Afyonkarahisar’da korkutan deprem

Japon uzman Moriwaki uykuları kaçıracak açıklamayı yaptı: Bu dört şehre dikkat, büyük depremler olacak
Japon uzman Moriwaki uykuları kaçıracak açıklamayı yaptı: Bu dört şehre dikkat, büyük depremler olacak

Gündem

Japon uzman Moriwaki uykuları kaçıracak açıklamayı yaptı: Bu dört şehre dikkat, büyük depremler olacak

Bakan Kurum deprem bölgesinde: Tarihi yapıları ayağa kaldıracağız
Bakan Kurum deprem bölgesinde: Tarihi yapıları ayağa kaldıracağız

Gündem

Bakan Kurum deprem bölgesinde: Tarihi yapıları ayağa kaldıracağız

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23