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Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk kazandı

Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Turnuvası, Adanalıoğlu ile Çilek mahalleleri futbol takımlarının karşılaştığı final maçının ardından sona erdi.

11 Mart 2019 Pazartesi 15:07
Akdeniz’de barış, kardeşlik ve dostluk kazandı

Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Turnuvası, Adanalıoğlu ile Çilek mahalleleri futbol takımlarının karşılaştığı final maçının ardından sona erdi. Çekişmeli geçen karşılaşmayı 2-1’lik skorla Adanalıoğlu kazanıp, şampiyon oldu.

 

Mersin Valiliği himayesinde, Akdeniz Belediyesi, Akdeniz Kaymakamlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ile Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü’nün işbirliğinde organize edilen “Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligi Turnuvası” sona erdi. Turnuvanın son karşılaşması, Adanalıoğlu ile Çilek Mahallesi futbol takımlarının, Seyfi Ali Türkoğlu-Şafak Erdur Futbol Sahası’nda karşılaştıkları final maçıyla tamamlandı. Maçı, Akdeniz Belediye Başkanı Muhittin Pamuk, AK Parti Mersin Milletvekili Hacı Özkan, Mersingücü Gençlik ve Spor Kulüp Başkanı Ahmet Nas ile sporseverler izledi. Çekişmeli geçen 90 dakikada maçı, 2-1’lik skorla Adanalıoğlu Mahallesi takımı kazanarak turnuvanın şampiyonu oldu.

 

Final maçının ardından Başkan Pamuk ile milletvekili Özkan, futbolculara madalya ve kupalarını verdi. Akdeniz Belediyesi tarafından verilen ve 1’inci olan takıma 5 bin, 2’nci olan takıma 3 bin, 3’üncü olan takıma da 2 bin lira tutarındaki çekler de sporculara hediye edildi. Burada konuşan Başkan Pamuk, Akdeniz’in temel bir karakteristik özelliğinin olduğunu belirterek, "İlçemiz Akdeniz’de farklı etnik kökenden, farklı inanç ve düşünceden vatandaşlarımız huzur ve kardeşlik içerisinde yaşıyor. Gerçekten de Akdeniz’in huzurlu olması çok önemli. Çünkü inanıyoruz ki Akdeniz huzurlu ise Mersin huzurludur, Mersin huzurlu ise Türkiyemiz huzurludur” dedi.

 

Sporun barışı, kardeşliği ve dostluğu besleyen en temel unsurlardan biri olduğunun da altını çizen Pamuk, ligin düzenlenmesini sağlayan başta Mersin Valisi Ali ihsan Su olmak üzere destek veren herkese teşekkür etti. Bütün kurumların Akdeniz için bir araya geldiğini ve bu organizasyonu gerçekleştirdiğini belirten Pamuk, "İnanıyorduk ki bu tür etkinliklere Akdeniz’in hem ihtiyacı var, hem de dostluğun ve kardeşliğin pekişmesine büyük katkı sağlayacaktı. Çok şükür ilçemizde artık huzur ve barış var. Tabi bu huzurdan rahatsız olan zihniyetler olduğunu da biliyoruz. Ama ben inanıyorum ki Akdeniz buna müsaade etmeyecek huzur, barış ve dostluğun devamı noktasında üzerine düşen görevi yapacaktır” şeklinde konuştu.

 

Mersingücü Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Ahmet Nas ise Mersin ve Akdeniz’de ilk olma özelliği taşıyan anlamlı bir organizasyona imza attıklarının altını çizdi. Nas, "Akdeniz Barış ve Kardeşlik Ligimiz, amacına ulaşmış ve bu organizasyonumuzda kaybeden olmamıştır. Bununla da övünç duyuyoruz. Turnuvanın düzenlemesi için katkı veren herkese teşekkür ediyoruz. Sporda önce ahlak ve maneviyat. Spor, barışa ve kardeşliğe hizmet edecekse bir mana ve değer ifade eder" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 15:07
  1. Mersin
  2. Adana
  3. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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