Dünya beşik gibi sallanmaya devam ediyor. Son deprem ise Muğla’nın Dalaman ilçesinde meydana geldi. Dalaman’daki depremin büyüklüğü 4.3. Peki bu deprem neyin habercisi? Akdeniz ve Ege’de büyük depremler olur mu?

Ege Denizi ve Akdeniz’de ardı ardına meydana gelen depremlere ilişkin Jeofizik Yüksek Mühendisi Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, son yıllarda Afrika Anakarası’nın Anadolu ve Ege’yi kaktırma hızı yılda 2 ile 3 santim iken, bugün 4 ile 5 santimetreye çıktığını bu nedenle depremlerin sıklaştığını belirterek kritik uyarılarda bulundu. Ege Denizi ile Fethiye açıklarında meydana gelen Akdeniz’deki depremlerin oluşumun farklı olduğuna işaret eden Prof. Dr. Ercan, her iki bölgenin de 6 ile 7,5 arasındaki büyüklükte sinsi bir depreme gebe olduğunu ifade etti.

Son depremler grafiği