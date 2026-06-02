Akdeniz foku motoryata misafir oldu! O anlar kamerada

Türkbükü Mahallesi'nde Hebil Koyu'nda yaşayan yetişkin bir Akdeniz foku, koyda demirli bir motoryatın üzerine çıktı. Bir süre teknede dinlenen fok, daha sonra tekrar denize girdi. Fokun o anlarını görüntüleyen vatandaşlar, "Bu fok yaklaşık 8 yıldır burada yaşar. Bazen teknelere çıkar bazen de yüzer iskeleye çıkar. Bugün de motoryata çıkmış" dedi.