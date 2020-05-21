Akdeniz Bölgesi için yağış ve fırtına uyarısı

Doğu Akdeniz Bölgesi için hafta sonu yağış ve fırtına uyarısı yapıldı.

Meteoroloji 6. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Akdeniz Bölgesi’nin geçtiğimiz hafta içinde Kuzey Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgasının etkisi altında kaldığı, bu nedenle bölge genelinde hava sıcaklığının mevsim normallerinin 8 ila 12 derece üzerinde seyrettiği vurgulandı.

Bölgede etkili olan sıcak hava dalgasının 22 Mayıs Cuma gününden itibaren batı kesimlerinden başlayarak etkisini kaybetmesinin beklendiği ifade edilen açıklamada, yarın gece saatlerinden itibaren bölgenin yağışlı ve serin sistemlerin etkisine gireceği, cumartesi ve pazar günleri ile Ramazan Bayramı boyunca hava sıcaklıklarının bölge genelinde 8-12 derece azalacağı, mevsim normalleri ve altında seyredeceği kaydedildi.

Yağışlı sistemin cuma günü gece saatlerinden itibaren başlamak üzere, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde olmasının beklendiği belirtilen açıklamada, olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istenildi.

Ayrıca, meteorolojiden yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz’de batı ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın, yarın öğle saatlerinden itibaren etkisini artırarak 5 ila 7 kuvvetinde (40-60 km/sa) fırtınamsı rüzgar, yer yer 8 kuvvetinde (75 km/sa) fırtına şeklinde eseceği, fırtınanın, cumartesi günü sabah saatlerinde etkisini kaybetmesinin beklendiği bildirildi.