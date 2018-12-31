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Akciğerlerin sağlını neler bozuyor?

Nefes almak insan sağlığı için çok önemlidir. Bu yüzden solunum yolu temiz olmalıdır. Peki akciğer sağlığını olumsuz etkileyen etmenler nelerdir? Akciğer hastalığının belirtileri nelerdir?

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:59
Akciğerlerin sağlını neler bozuyor?

AKCİĞER RAHATSIZLIĞI BELİRTİLERİ

Günde ortalama 20 bin nefes alırız. Birçoğumuz, doğru bir şekilde nefes alabildiğimiz sürece, solunum sistemine çok az dikkat gösteririz. Solunumu etkileyebilecek küçük şeyler bile ciddi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Solunum problemleri, bir günde değil, uzun süreli sebeplerden dolayı gerçekleşir. Sorunların ilk belirtileri nefes darlığı, kronik göğüs ağrısı, öksürük, aşırı mukus gibi belirtilerdir. Zamanla, astım ve akciğer kanseri gibi ciddi sorunlara yol açabilir. Akciğer hasarının geri dönüşümü yoktur. O nedenle,

akciğeri zararlı unsurlardan korumak, sağlıklı tutmak yapabileceğiniz en iyi şeydir.

ÇAMAŞIR SUYU

Çamaşır suyu, en çok kullanılan ev temizlik ürünlerinden biridir. Çamaşır suyunun bileşenleri, akciğer problemleri olan kişiler için çok tehlikelidir ve hatta hiç sağlık problemi olmayanlarda bile astım krizlerini tetikleyebilir. Çamaşır suyunu uzun yıllar boyunca solumak, gelecekte akciğer sorunlarına yol açabilir.

Bakterileri yok etmek için güçlü bir dezenfektana ihtiyaç olduğu düşünülür. Ancak sabun ve su tek başına virüsleri ve bakterileri temizleyebilir.

HALILAR

Evde bulunan halılar çok fazla kir, toz ve bakteri biriktirebilir. Akciğer ile ilgili sorunları olan kişiler evlerinde halı kullanmaktan kaçınmalı ya da halılarını her hafta temizlemeliler.

SİGARA

Sigara içmek, akciğerler başta olmak üzere tüm organları olumsuz etkiler. Kendinizi korumanın tek yolu sigarayı bırakmaktır.

TARIM İLACI

Sebze, meyveleri böcek ve hastalıklardan korumak için kullanılan zirai ilaçlar, akciğerlere zarar verir. Zirai ilaç kullanılırken, solumamaya özen gösterin. Ayrıca, sebze ve meyveleri yıkasanız da pestisitler gitmez. O nedenle sebze ve meyveleri tüketmeden önce sirkeli suda bekletin.

BOYA

Evinizi veya mobilyalarınızı yenilemek için boya yaparken kokusunu solumamaya çalışın. Boya, akciğer hasarına neden olabilecek ve hatta astım krizlerini tetikleyebilecek zararlı kimyasallar yayar. Boya yaparken, kimyasal maddelerin evinizde kalmasını önlemek için, boyanın kuruması sırasında odaların iyice havalandırılmış olduğundan emin olun.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:59
  1. akciğer
  2. akciğer sağlığı
  3. akciğer hastalığı belirtileri
  4. akciğer rahatsızlıkları
  5. çamaşır suyu
  6. çamaşır suyunun zararları
  7. halı akarları
  8. alerji
  9. toz
  10. sigara
  11. tarım ilacı
  12. boya
  13. solunum

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