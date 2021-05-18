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Sağlık Akciğer testi nedir? Akciğer testi nasıl yapılır?
Sağlık

Akciğer testi nedir? Akciğer testi nasıl yapılır?

Solunum fonksiyon testi nedir kimler yaptırabilir? Akciğerleriyle ilgili sağlık sorunu yaşayanlar ‘solunum testi’nin nasıl nerede yapılacağını araştırıyor. Peki, kimler akciğer testi yaptırabilir? Solunum testi nasıl yapılıyor?

Yeniakit Publisher
2021-05-18 23:40:00 -
Akciğer testi nedir? Akciğer testi nasıl yapılır?

Akciğerleriyle ilgili sağlık sorunu yaşayan bazı kişilerden solunum testi isteniyor. Akciğer testi yaptıracaklar ise bu testin ne anlama geldiğini, nasıl yapıldığını merak ediyor. Solunum testi nasıl yapılır?

Akciğer testi nedir?

Akciğer fonksiyon testi olarak da bilinen solunum fonksiyon testi, akciğerin çalışma performansını ölçmeye yarar. Akciğerin farklı fonksiyonları test edilerek, herhangi bir hastalık başlangıcı ya da belirtisi gözlemlenebilir. Aynı zamanda, halihazırda bulunan bir hastalığın tedavi sürecinde iyileşme seviyesi takibi de yapılabilir.

Kimler akciğer testi yaptırabilir?

Nefes darlığı, hırıltı veya uzun süren öksürük şikayetlerinde

Astım veya KOAH (Kronik Bronşit, Amfizem) tanısı konulması ve bu hastalıkların birbirinden ayırımında,

Tanısı konmuş KOAH, astım, kalp yetersizliği ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin etkinliğinin izlenmesinde,

Solunumsal hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesinde

Akciğer hastalığı gelişme riski olan kişi ya da grupların taranmasında (Örneğin sigara içenler, maden ocaklarında çalışanlar, çalıştığı ortamda zararlı gaz soluyan işçiler),

Genel anestezi alacak ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalarda ameliyat öncesi dönemde gerekli olan tedbirleri almak için,

Doğumsal ya da sonradan oluşmuş göğüs deformitelerinin (şekil bozukluklarının) solunuma etkisini araştırmak amacıyla yapılır.

Akciğer testi nasıl yapılır?

Solunum fonksiyon testleri laboratuarında; Akciğerlere giren ve çıkan hava volümü (hacmini) istirahatte, zorlu nefes alıp verme esnasında ve egzersizde ölçülür ve testi yapılan kişiden elde edilen değerler ile aynı yaşta, cinste, boyda kişilerden elde edilen değerlerle karşılaştırılır

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