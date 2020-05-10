  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Akçaray, 6 dakikada bir sefer yapacak

Kocaeli’nin şehir içi raylı ulaşım sistemi Akçaray’ın Pazartesi’nden itibaren 10 dakikalık seferleri 7.

Yeniakit Publisher
2020-05-10 12:18:11 -
Akçaray, 6 dakikada bir sefer yapacak

Kocaeli’nin şehir içi raylı ulaşım sistemi Akçaray’ın Pazartesi’nden itibaren 10 dakikalık seferleri 7.5 dakikaya, 7 dakika olan seferleri ise 6 dakikaya iniyor.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark, Akçaray’ın normalleşme sürecine geçişte 11 Mayıs 2020 Pazartesi itibarıyla yoğun saatlerde 6 dakikada bir sefer düzenleyeceğini duyurdu. Akçaray, gün içerisinde toplamda 7 farklı zaman diliminde seferlerini gerçekleştirecek. Yapılan düzenleme ile birlikte; 06.00-07.00 arası 15 dakika, 07.00-07.30 10 dakika, 07.30-15.30 7.5 dakika, 15.30-18.00 6 dakika, 18.00-20.00 7.5 dakika, 20.00-22.00 10 dakika, 22.00-24.00 arası ise 15 dakikada bir seferlerini gerçekleştirecek. Pazar günü ise; 06.00-07.00 saatlerinde 15 dakika, 07.00-22.00 10 dakika, 22.00-00.00’da ise 15 dakikada bir seferlerini gerçekleştirecek.


Gerçekleştirilen sefer saat düzenlemesi ile birlikte vatandaşlar tramvayları daha az sürede bekleyecek. Sosyal mesafe göz önünde bulundurularak yapılan düzenleme ile yolcular artan yoğunluğu hissetmeyecek. Araç içerisinde bulunan oturak ve zemine yapıştırılan sosyal mesafe uyarılarıyla vatandaşlar sürekli uyarılarak yan yana gelmemeleri sağlanacak. Normalleşme sürecinde atılan bu adımla birlikte yolcular istasyonlarda daha az süre ile tramvay bekleyerek araçlarda daha az rakamlarla seyahat edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı