Son Haberler

Bina tamamen boşaltıldı! İstanbul’da okulda büyük panik

Suriye’den dikkat çeken mesaj! Bakan Şeybani yeni dönemin çerçevesini açtı!

Cinayet soruşturmasına döndü! Güllü'nün kızına kasten öldürme suçlaması: Gözaltı sayısı 4’e yükseldi

Take Off İstanbul'un açılışında konuşan Bakanı Kacır ‘Çalışmalarımız burada bitmeyecek’

Emevi Camii'nde tarihi an! Ahmed Şara'dan Rafizilere 'fetih' cevabı

Mehmet Akif Ersoy’un gözaltına alındığı uyuşturucu soruşturması büyüyor: Başsavcılık gözaltına alınan isimlerin listesini paylaştı

Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?

Bir İstanbul klasiği! Metrobüs yine yandı

TCG Alemdar’ın görevindeki o ayrıntı! Derinlerdeki operasyonun arkasındaki güç konuşuluyor!

Batı’nın kullanışlı gazetecisi Nevşin Mengü'den ‘basın özgürlüğü’ masalı!
Yerel Akçakale’de dehşet! Eşine şiddet uygulayıp kaza süsü vermeye kalktı!
Yerel

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde yaşanan olayda, eşini evde döverek ağır yaralayan bir şahsın, kadının öldüğünü sanıp durumu gizlemek amacıyla trafik kazası şeklinde göstermeye çalıştığı ortaya çıktı. Gerçek kısa sürede açığa çıkarken, zanlı gözaltına alındı. Bölge sakinleri olayın vahameti karşısında büyük tepki gösterirken, soruşturmanın genişletildiği belirtildi.

Olay, Akçakale ilçesine bağlı Arıcan Mahallesi'nde pazar günü meydana geldi. Akşam saatlerinde 34 LS 4241 plakalı otomobilin tarlaya uçtuğu ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler araçta 46 yaşındaki H.B. isimli kadını baygın buldu. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde H.B.'nin vücudunda morluklar ve kırıklar tespit edildi. Aracın sürücüsü M.B.'nin (47) ise olayda yara almadığı belirlendi. H.B. sağlık ekipleri tarafından ambulansla Akçakale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan H.B.'nin yaralarının trafik kazasıyla uyumlu olmadığı, şiddetli darp sonucu oluştuğu tespit edildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, olayı yeniden değerlendirdi. Akçakale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin yaptığı araştırmada M.B.'nin çıkan tartışmada eşi H.B.'yi tekme, tokat ve sopayla dövdüğü belirlendi. M.B., eşinin öldüğünü düşündüğü, olayı gizlemek amacıyla otomobile bindirip kırsal yola götürdüğü ve aracı tarlaya sürerek kaza süsü vermeye çalıştığı ortaya çıktı. Jandarma ekipleri M.B.'yi gözaltına aldı.

H.B.'nin ise yoğun bakımdaki tedavisinin sürdüğü ve hayati tehlikesinin devam ettiği bildirildi. 

Adana’da korkunç kaza! 18 tarım işçisi yaralandı
Malatya'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var!
Alkol kaynaklı trafik kazaları ve ölümler arttı! Yaptırımlar işe yaramıyor mu?
İmamoğlu için 'Hırsızın partisi olmaz' demişti! İhracı istenen CHP milletvekili istifa etti: Siz kovamadan ben gidiyorum
Kemal Kılıçdaroğlu'nu açık destekleyen ekipte yer alan ve katıldığı televizyon programında Ekrem İmamoğlu dahil tutuklanan belediye başkanla..
Abdulkadir Selvi partilerin güncel oy oranlarını yazdı: CHP birinciyiz diyor ama anketler öyle demiyor!
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, GENAR Araştırma'nın verilerine dayanan son anket sonuçlarını köşe yazısında paylaştı. Siyasi partilerin gü..
İBB’nin tek derdi İmamoğlu olunca devlet harekete geçti! İstanbul'un tüm sorunlarını 'Bizim Mahalle' çözecek
İstanbul'da biriken sorun ve ihtiyaçların çözümü için valilik eliyle Bizim Mahalle Güçlü Toplum Projesi başlatıldı. İlk olarak Beykoz'da hay..
