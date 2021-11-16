Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi

1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte tarifi...

Malzemeler:



2 kg Dana Kıyma (Kaburga, kol ve gerdan kısmından)

340 gr ekmek içi (Kıyma ile birlikte çekilecek)

5 Diş Sarmısak

2 Tatlı Kaşığı Tuz



Garnitür:



Biber ve Domates Izgara



Yapılışı:



Kasaptan kaburga, kol ve gerdan kısmından hazırlanan 2 kg dana eti alıyoruz. Ancak mutlaka kıyma haline getirilirken yaklaşık 340 gr ekmekle beraber kıyma makinasından geçiriyoruz. 5 diş sarımsak rendeliyor, tuz ekliyoruz ve iyice özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Elde yuvarlak şekil veriyor ve hazırlanan mangalda kızartıyoruz. Yanına domates ve biber közlendikten sonra Akçaabat Köftemiz servise hazır. Afiyet olsun.