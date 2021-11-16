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Kadın - Aile Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi
Kadın - Aile

Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi

Türk mutfağında Akçaabat köftesi çok tercih edilir.

Yeniakit Publisher
2021-11-16 00:38:00 -
Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi

1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır.  Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte tarifi...

Malzemeler:

2 kg Dana Kıyma (Kaburga, kol ve gerdan kısmından)
340 gr ekmek içi (Kıyma ile birlikte çekilecek)
5 Diş Sarmısak
2 Tatlı Kaşığı Tuz

Garnitür:

Biber ve Domates Izgara

Yapılışı:

Kasaptan kaburga, kol ve gerdan kısmından hazırlanan 2 kg dana eti alıyoruz. Ancak mutlaka kıyma haline getirilirken yaklaşık 340 gr ekmekle beraber kıyma makinasından geçiriyoruz. 5 diş sarımsak rendeliyor, tuz ekliyoruz ve iyice özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Elde yuvarlak şekil veriyor ve hazırlanan mangalda kızartıyoruz. Yanına domates ve biber közlendikten sonra Akçaabat Köftemiz servise hazır. Afiyet olsun. 

 

 

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