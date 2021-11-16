Akçaabat köfte tarifi, nasıl yapılır? Kolay akçaabat köfte tarifi
Türk mutfağında Akçaabat köftesi çok tercih edilir.
1930lu yıllarda Trabzon'un Akçaabat ilçesinde Akçaabatlı lokantacılar tarafından yapılmıştır. Peki, Akçaabat köfte nasıl yapılır? İşte Akçaabat köfte tarifi...
Malzemeler:
2 kg Dana Kıyma (Kaburga, kol ve gerdan kısmından)
340 gr ekmek içi (Kıyma ile birlikte çekilecek)
5 Diş Sarmısak
2 Tatlı Kaşığı Tuz
Garnitür:
Biber ve Domates Izgara
Yapılışı:
Kasaptan kaburga, kol ve gerdan kısmından hazırlanan 2 kg dana eti alıyoruz. Ancak mutlaka kıyma haline getirilirken yaklaşık 340 gr ekmekle beraber kıyma makinasından geçiriyoruz. 5 diş sarımsak rendeliyor, tuz ekliyoruz ve iyice özdeşleşene kadar yoğuruyoruz. Elde yuvarlak şekil veriyor ve hazırlanan mangalda kızartıyoruz. Yanına domates ve biber közlendikten sonra Akçaabat Köftemiz servise hazır. Afiyet olsun.