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Siyaset Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler
Siyaset

Akbelenlileri provoke ettikleri yetmedi! Gözü TBMM'ye diktiler

Yeniakit Publisher
2023-08-02 19:41:00 - 2023-08-02 19:51:42

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, TBMM'ye Akbelen için olağanüstü toplanma çağrısında bulunduklarını açıkladı.

CHP Grup Başkanvekili Günaydın, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Akbelen provokasyonuna devam etti.

"Türkiye Büyük Millet Meclisini önümüzdeki salı günü, yani 8 Ağustos günü olağanüstü toplantıya çağırıyoruz." diyen CHP'li Günaydın, "Türkiye’nin dağ gibi biriken sorunları var. Bu sorunu açık olarak ortaya koyalım. Bu tatil herkesin olduğu gibi 15-20 gün olabilir. Meclisin açık olmadığı günlerde seçildiğin illerde vatandaşla birlikte olursun. Dilekçe verildi veya verilmek üzere" ifadelerini kullandı.

CHP'nin dilekçesine eski ortakları Saadet Partisi, Demokrat Parti ve DEVA Parti milletvekillerinin de imza attığı öğrenildi.

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