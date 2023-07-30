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Gündem Akbelen'e giden Muharrem İnce neye uğradığını şaşırdı! Mikrofonu bırakıp alanı terk etti
Gündem

Akbelen'e giden Muharrem İnce neye uğradığını şaşırdı! Mikrofonu bırakıp alanı terk etti

Yeniakit Publisher
2023-07-30 20:38:00 -

Ağaç kesimini protesto edenlere destek için Akbelen'e gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hayatının şokunu yaşadı.

Muğla İkizköy'de Yeniköy-Kemerköy Termik Santralı'nın kömür sahasını genişletmek için Akbelen Ormanı'nda başlayan ağaç kesimine karşı protestolar sürüyor.

Muharrem İnce'ye tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün ziyaret ettiği Akbelen'e bugün de Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce geldi. Ancak İnce, destek olmaya geldiği vatandaşların tepkisiyle karşılaştı.

Jandarma korumalarıyla geldi

Akbelen Ormanı kamp alanına forum yapılırken jandarma korumaları ile gelen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ve partili yöneticiler alkışlar, yuhalamalarla protesto edildi.

"Burada kalacaksanız gelin"

Forumda söz alan Muharrem İnce'ye "Burada kalacaksanız gelin, görünüp gidecekseniz gelmeyin" diye tepki gösterildi. bazı vatandaşlar ise "Oynamaya mı geldin Muharrem?" diye seslendi.

Mikrofonu bırakıp alandan ayrıldı

Muharrem İnce, kendisine tepki gösterenlere, "Sonuç almak istiyorsanız ciddi bir şekilde, şov yapmadan eylem yapmanız gerekiyor. Sorunu çözmek istiyor musunuz? Bana öyle gelmiyor" dedi. Daha sonra mikrofonu bırakarak alandan ayrıldı.
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