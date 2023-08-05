Akbelen protestosuna 'YPG' desteği
Akbelen'den kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan gruplara terör örgütü YPG/PKK'lılardan destek.
Akbelen'de bulunan kömür madeninin çıkarılmasına karşı çıkan malum gruplar, yeni bir 'Gezi isyanı' çıkarma peşine düştü. Protestoların sürdüğü Akbelen'deki maden arama çalışmalarına çok sayıda radikal grupların yanında terör örgütlerinin de destek çıktığı belirlendi.
Almanya'daki terör örgütü destekçileri de sahada
Muğla'nın Milas ilçesinde 1980'den bu yana yerli linyitten elektrik üretilen ve bölge insanının geçim kaynağı olan Yeniköy Kemerköy Termik Santrali'nin işlettiği maden sahasının genişletilmesine yönelik başlatılan protestolara Almanya'daki terör örgütü sempatizanlarından da destek geldi.
Terör örgütünün paçavrası açıldı
Hannover'da düzenlenen protestoya dair sosyal medyadan bir fotoğraf karesi paylaşıldı.
"Sistem Değişikliği Kampı'ndan dayanışma selamı" notunun düşüldüğü ve fotoğraf paylaşımının yapıldığı protestoda, terör örgütü YPG'nin paçavrası da açıldı.
Kaynak: Haber 7