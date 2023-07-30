Akbelen konusunda bir Sözcü iki yüzlülüğü!
Sözcü gazetesi CHP'li yetkililerin de desteğiyle bir Gezi denemesinde dönüşen Akbelen'deki provokasyona ilişkin tarihi bir iki yüzlülüğe imza attı.
Akbelen'de ağacı bahane ederek Gezi kalkışmasını akıllara getiren provokatörlerin savunucusu Sözcü tarihi bir iki yüzlülüğe imza attı.
Gazete bugünkü manşetinde "Bu ağaçlar bizim, bu analar bizim" sloganıyla provokatörlerin sesi oldu.
Aynı Sözcü'nün son sayfasındaysa, çeşitli medya kuruluşlarında da yer alan Akbelen'deki işçilerin açıklaması yayımlandı.
Gazetenin iki sayfası yan yana getirildiğindeyse şu tablo ortaya çıktı: