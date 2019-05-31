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Akbank'ta görev değişimi

31 Mayıs 2019 Cuma 18:12
Akbank'ta görev değişimi

İSTANBUL (AA) - Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla “Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı” görevini üstlenecek.

Akbank'tan yapılan açıklamaya göre, Akbank Direkt Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Tolga Ulutaş’ın farklı bir alanda kariyerine devam etmek üzere bankadan ayrılmasının ardından, Akbank İnsan Kaynakları ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Burcu Civelek Yüce, 1 Haziran itibarıyla “Strateji, Dijital Bankacılık ve Ödeme Sistemleri Genel Müdür Yardımcısı” görevine getirildi.

İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcılığı görevini ise İnsan Kaynakları Yönetimi Bölüm Başkanı Pınar Anapa devralacak.

Açıklamada verilen bilgilere göre, 1999 yılından bu yana Akbank’ta çeşitli görevlerde bulunan Pınar Anapa, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu ve Sabancı Üniversitesi’nde MBA programını tamamladı.


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Haber Tarihi: 31 Mayıs 2019 Cuma 18:12
  1. bankacılık

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