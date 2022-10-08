Akbank hacklendi mi, çöktü mü, bankadan açıklama geldi mi?

Akbank uygulaması ile ilgili sosyal medyada binlerce kullanıcı sabah saatleriyle paylaşıma başladı. Müşteriler uygulamada kullanılabilir bakiyelerinde gördüğü yanlış rakamlar sonrası kurumun açıklama yapmasını bekliyordu. Bu noktada ise "Akbank uygulaması çöktü mü, sorun mu var, ne zaman düzelecek, müşteri hizmetlerine nasıl bağlanır?" soruları yanıt aramaya başladı. Vatandaşlar harcamalarının hatalı yazıldığını iddia ediyor. Peki, Akbank sistemi hacklendi mi, çöktü mü, sorun ne zaman düzelir? İşte detaylar.

AKBANK ÇÖKTÜ MÜ?

Türkiye'de milyonlarca müşterisi bulunan Akbank'ın mobil uygulaması ve internet bankacılığına girmeye çalışan kullanıcılar hatayla karşılaştı. 7 Ekim Cumartesi günü sabah saatlerinden itibaren başlayan sorun, kullanıcıları endişelendirdi. Akbank'tan konuya ilişkin açıklama gelip gelmediği merak konusu oldu.

Kurum sosyal medyada bir müşterisinin paylaşımına şu yanıtı verdi; "Paylaşımınızda belirttiğiniz konu hakkında ilgili birimlerimiz çalışmakta olup, konunun en kısa sürede çözümlenmesi beklenmektedir. Gösterdiğiniz anlayış için teşekkür ederiz."