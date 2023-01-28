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Ekonomi Akaryakıtta indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları: Mazot kaç TL, benzin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları
Ekonomi

Akaryakıtta indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları: Mazot kaç TL, benzin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları aşağı yukarı yönlü hareketlerle akaryakıt fiyatlarını belirlemekte. Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte brent petrol fiyatlarında dalganlanma sürerken, benzin ve motorin fiyatları da indirim ve zam haberleriyle değişkenlik gösteriyor. Akaryakıt fiyatları indirim ve zam haberleriyle gündeme... Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı? merak konusu oldu. Döviz kurundaki yükselişler ile son yıllarda benzin fiyatları aşağı yukarı yönlü epey bir oynadı. 28 Ocak 2023 benzin motorin (mazot) fiyatları ne kadar, güncel akaryakıt fiyatları kaç TL? Benzin litre fiyatı ve motorin litre fiyatı kaç para, dizel yakıt ne kadar oldu?

Yeniakit Publisher
2023-01-28 20:34:00 - 2023-01-28 20:39:09
Akaryakıtta indirim gelecek mi? Brent petrol fiyatları: Mazot kaç TL, benzin kaç TL? Güncel akaryakıt fiyatları

Brent petrol fiyatları aşağı yukarı yönlü hareketlerle akaryakıt fiyatlarını belirlemekte. Üstüne bir de döviz kurundaki yükselişler ile son yıllarda benzin fiyatları aşağı yukarı yönlü epey bir oynadı. 

Bu değişiklikler sonrasında araç sahipleri gözlerini akaryakıt fiyatlarına çevirdi. Benzin, motorin ve otogaza yeni bir indirim geldi mi? O şirkettten dev kampanya! Detaylar haberimizde.
Geçtiğimiz günlerde benzin ve motorin fiyatlarına gelen zammın ardından iki gruba da 60'ar kuruşluk bir indirim pompoya yansımıştı.

Bunun ardından henüz açıklanan yeni bir indirim ya da zam yok.haberlisin.com'a göre: Otogaz fiyatları ise uzun bir süredir sabit gidiyor.

Peki ya son gelen zamlar ve indirimlerin ardından akaryakıt fiyatlarında güncel fiyatlar nasıl?

İstanbul 28 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 21,05 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda motorin litre fiyatı; 23,14 TL
İstanbul Anadolu Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10,56 TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda benzinin litre fiyatı; 21,05TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda motorin litre fiyatı; 23,40TL
İstanbul Avrupa Yakası’nda LPG litre fiyatı; 10,92 TL

Ankara 28 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları
Ankara’da benzinin litre fiyatı; 21,31 TL
Ankara’da motorin litre fiyatı; 23,40 TL
Ankara’da LPG litre fiyatı; 10,88 TL

İzmir 28 Ocak 2023 güncel akaryakıt fiyatları
İzmir’de benzinin litre fiyatı; 21,25 TL
İzmir’de motorin litre fiyatı; 23,49 TL
İzmir’de LPG litre fiyatı; 10,59 TL

Not: Fiyatlar illere, ilçelere ve bayilere göre değişiklik gösterebilir.

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