Akaryakıtta 45 lira depremi! Araç sahipleri şok üstüne şok yaşıyor

Son dakika: Motorin (mazot) ve benzin fiyatları gelen zamların ardından araç sahiplerinin gündeminde kalmaya devam ediyor. Akaryakıt fiyatları bugün ne kadar, kaç TL? sorusuna yanıt arayan sürücüler için yeni bir gelişme yaşandı. Motorin fiyatları bugün bir kez daha zamlandı. Böylece mazot litre fiyatı ortalama olarak 42 lirayı gördü. İstanbul’da 41 lira düzeyinde kalsa da ülkenin Doğu’sunda akaryakıt litre fiyatları 43 lirayı da aştı! İşte il il güncel benzin-mazot fiyatı…

Ay başında önce ÖTV zammı ile artan akaryakıt fiyatları ardından brent petrol ve döviz kurlarında yaşanan dalgalanma ile değişmeye devam ediyor. Benzin 38 TL’yi, motorin ise 40 TL’yi aşmıştı. Peki 30 Ocak 2024 Salı benzin ve motorin fiyatları ne kadar? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve 81 ildeki güncel benzin-mazot fiyatı…

MOTORİNE ZAM GELDİ

Motorinin litre fiyatına 1 lira 38 kuruş zam geldi. Mazot fiyatlarındaki artış pompa fiyatlarına yansırken, benzin grubunda ise bir fiyat değişikliği henüz yaşanmadı.

AKARYAKITTA FARKLI TARİFE

Zam sonrası motorin litre fiyatları tarihinde ilk kez bu seviyeye yükseldi. İstanbul’da 41,60 TL’ye yükselen dizel yakıt fiyatları, Van, Ağrı, Hakkari gibi şehirlerde 43 liranın da üzerine çıktı.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

30 OCAK SALI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

İSTANBUL

Benzin: 38,28 TL – 38,36 TL

Motorin: 41,55 TL – 41,62 TL

LPG (Otogaz): 20,11 TL – 19,85 TL

ANKARA

Benzin: 39,03 TL

Motorin: 42,35 TL

LPG (Otogaz): 20,29 TL

İZMİR

Benzin: 39,22 TL

Motorin: 42,54 TL

LPG (Otogaz): 20,32 TL