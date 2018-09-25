Akaryakıta yeni zam! Pompaya yansımayacak

EPGİS'in Twitter'dan gerçekleştirdiği duyuruya göre benzin ve motorine bir zam daha yapıldı. Gerçekleştirilen fiyat artışının ÖTV'nin aynı oranda düşürülmesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı belirtilen duyuruda benzine 17 kuruş motorine ise 16 kuruş zam yapıldığı bilgisi verildi.

Eğer gerçekleştirilen zam ÖTV'den karşılanmasaydı, benzin 6,90 TL yerine 7,07 TL'den motorinse 6,26 yerine 6,42 TL'den satılacaktı.