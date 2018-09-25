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Akaryakıta yeni zam! Pompaya yansımayacak

Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yapılan açıklamada akaryakıt fiyatlarına zam geldiğini bildirdi. Benzinde 17 kuruş motorinde ise 16 kuruşluk yeni zamlar ÖTV'den karşılanacağından pompa fiyatlarında bir değişiklik olmayacak.

25 Eylül 2018 Salı 21:47
Akaryakıta yeni zam! Pompaya yansımayacak

EPGİS'in Twitter'dan gerçekleştirdiği duyuruya göre benzin ve motorine bir zam daha yapıldı. Gerçekleştirilen fiyat artışının ÖTV'nin aynı oranda düşürülmesiyle pompa fiyatlarına yansıtılmayacağı belirtilen duyuruda benzine 17 kuruş motorine ise 16 kuruş zam yapıldığı bilgisi verildi.

Eğer gerçekleştirilen zam ÖTV'den karşılanmasaydı, benzin 6,90 TL yerine 7,07 TL'den motorinse 6,26 yerine 6,42 TL'den satılacaktı.

 

Haber Tarihi: 25 Eylül 2018 Salı 21:47
  1. Enerji Petrol Gaz İstasyonları İşveren Sendikası
  2. ÖTV
  3. benzin
  4. motorin

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