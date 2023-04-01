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Ekonomi Akaryakıta rekor bir indirim geliyor! Böylesi daha önce yapılmadı
Ekonomi

Akaryakıta rekor bir indirim geliyor! Böylesi daha önce yapılmadı

Yeniakit Publisher
2023-04-01 15:44:00 -
Akaryakıta rekor bir indirim geliyor! Böylesi daha önce yapılmadı

Küresel piyasalar ve dolar kurundan etkilenen akaryakıt fiyatlarındaki son gelişmeler merakla takip edilirken LPG için indirim beklentisi oluştu. Otogaza 1,5-2 lira arasında bir indirim bekleniyor.

Türkiye’de akaryakıt fiyatları üzerindeki değişimler devam ederken bu kez LPG otogaz fiyatı için indirim beklentisi oluştu.

Ulusal ve uluslararası piyasalar ve döviz kurlarındaki değişimlerle benzin ve motorin fiyatları yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatları son yıllarda bir hayli yüksek seviyelerden satılırken sürücüler benzin fiyatları ve motorin fiyatları için indirimleri dört gözle takip ediyor.

1 Nisan 2023 itibariyle benzin fiyatı ve motorin fiyatı tarafında zam ya da indirim haberi bulunmuyor fakat 4 Nisan pazartesi günü LPG otogaz fiyatları için indirim beklentisi oluştu.

Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre, 4 Nisan tarihinden itibaren LPG otogaz fiyatı için 1,5-2 TL civarında bir indirim söz konusu olacak.
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Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin fiyatı 20.48 liradan satılıyor.

Benzin fiyatı ise ortalama 21,36 liradan satılıyor.

LPG otogaz fiyatı ise 12,33 TL’den satılıyor.

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