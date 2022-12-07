  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP'de cami düşmanlığı bitmiyor! Hortlayan nefrete vatandaş tokadı

Şeref yoksunu ülkeden PKK’ya havacılık eğitimi!

Altın için ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan çok kritik uyarı! Yarın hemen bunu yapın

ABD'nin savaş uçağı kararına Türkiye'den ilk tepki: Olumlu karşılıyoruz

AK Partili Hamza Dağ açıkladı! İzmirlilere müjde!

Kantarın topuzu iyice kaçtı! Kılıçdaroğlu'na PKK sevici başdanışma

Zincir marketlere şok! Tek tek mühürlendiler

Suriye Milli Takımı’nda oynayan Türk sporcu Kemal Canpolat: Suriyeliler Türkiye ile bunun yapılmasını istiyor

Görüntüler ortaya çıktı! İyi Parti’de kadına tekme tokat saldırı

Solcu Hulki Cevizoğlu, Kılıçdaroğlu'nu çok fena tokatladı! Bay Kemal, sittin sene kendine gelemez artık
Gündem Akaryakıt istasyonunda dehşet anları! Gaz kaçağı olan otomobil böyle patladı
Gündem

Akaryakıt istasyonunda dehşet anları! Gaz kaçağı olan otomobil böyle patladı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde akaryakıt istasyonundan aracına otogaz aldıktan sonra kontağı çalıştırdığında patlama meydana geldi. Patlama sonucu otomobil şoförü yaralanırken, akaryakıt istasyonundaki dehşet anları güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-12-07 20:06:00 -

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alpaslan Mahallesi Mustafa Şimşek Caddesi üzerinde bulunan bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda, Ertuğrul Yılmaz, 38 ED 533 plakalı otomobil ile gaz almak için istasyona geldi. Gaz aldıktan sonra aracına binen Ertuğrul Yılmaz, kontağa basınca patlama meydana geldi. Patlamanın ardından otomobilde yangın çıkarken, istasyon çalışanları yangını söndürdü. İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde 1. derece yanık oluşan Ertuğrul Yılmaz ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği istasyonda ve otomobilde inceleme yaptı.

Dehşet anları kamerada

Öte yandan Ertuğrul Yılmaz'ın gaz aldıktan sonra aracına binmesi ve ardından patlamanın meydana gelmesi ile istasyon çalışanlarının otomobile müdahale etmesi saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23