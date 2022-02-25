Akaryakıt istasyonlarıyla ilgili şok iddia! Onu yapıyorlar

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası'ndan (EPGİS) yapılan açıklamaya göre, benzine 1 lira 61 kuruş, motorine ise 1 lira 51 kuruş zam geldi. Bu gece yarısından itibaren geçerli olacak zam, pompaya yansıyacak. Ancak vatandaşlar, gece yarısından itibaren geçerli olacak zamlı tarife üzerinden akaryakıt almak istemeyince istasyon önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Zam öncesi akaryakıt almak için istasyonlara giden vatandaşlar bazı bayilerin zam öncesi fırsatçılık yaparak akaryakıt satmadığını iddia etti. Söz konusu iddia ile ilgili vatandaşlar sosyal medyadan bayilere tepki gösterdi.