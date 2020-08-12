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Ekonomi

Akaryakıt harcaması bayram haftasında rekor kırdı

Kurban Bayramı tatilinde akaryakıt satışlarında çifte rekor kırıldı.

Yeniakit Publisher
2020-08-12 10:22:00 -
Akaryakıt harcaması bayram haftasında rekor kırdı

Covid-19’la mücadele kapsamında devreye alınan kısıtlamaların etkisiyle yurt genelinde azalan akaryakıt tüketimi, normalleşmenin ardından kurban bayramı haftasında rekor kırdı. Kurban bayramından iki gün önceye rastlayan 29 Temmuz Çarşamba günü 88,6 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda rekor kırılırken, tatilden dönüşlerin devam ettiği 7 Ağustos’ta 91,8 milyon litre akaryakıt satışıyla günlük bazda en yüksek seviyeye ulaşıldı.

Türkiye’de günlük ortalama benzin satışı 8-10 milyon litre, motorin satışı ise 55-60 milyon litre seviyesinde bulunuyor. Bu rakamlar, seyahatlerin yoğunlaştığı bayram dönemlerinde büyük ölçüde artıyor. 5 günlük bayram tatilini de kapsayan 29 Temmuz-7 Ağustos döneminde 614,5 milyon litre motorin, 131,9 milyon litre benzin olmak üzere toplam 746,4 milyon litre akaryakıt satışı yapıldı.

Benzinin litresi 23 kuruş zamlandı

Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından yapılan açıklamada, benzinin litresi gece yarısından itibaren 23 kuruş zamlandı. Ankara’da ortalama 6,44 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,67 lira olurken, İstanbul’da 6,38 liradan 6,61 liraya, İzmir’de 6,46 liradan 6,69 liraya yükseldi. Dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

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