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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

Yeniakit Publisher
2023-09-25 19:31:00 - 2023-09-25 19:32:34
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlarla birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor öte yandan zam ve indirim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (25 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)

MOTORİNE ZAM, İNDİRİM VAR MI?

Motorin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.


BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR

Benzin fiyatı için Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL'lik indirim bekleniyor.

Güncel benzin ve motorin fiyatları

İstanbul Anadolu Yakası

Benzin fiyatı: 38,51 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Motorin fiyatı: 40,00 TL

İstanbul Avrupa Yakası

Benzin fiyatı: 38,56 TL

Motorin fiyatı: 40,07 TL

Ankara

Benzin fiyatı: 39,14 TL

Motorin fiyatı: 40,62 TL

İzmir

Benzin fiyatı: 39,24 TL

Motorin fiyatı: 40,78 TL

Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen İddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı
Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen İddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı

Ekonomi

Akaryakıt fiyatları: Akaryakıta zam, gündeme düşen İddia! Akaryakıtta fiyatlar ne olacak? 24 Eylül güncel fiyatı

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