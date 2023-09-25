Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlarla birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor öte yandan zam ve indirim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (25 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)