Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş haber! Araç sahipleri: Akaryakıt fiyatlarına zam, indirim var mı? Benzin, motorin, LPG fiyatı
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanmalar ile vergilere yapılan zamlarla birlikte güncel benzin ve motorin (akaryakıt) fiyatları merak ediliyor öte yandan zam ve indirim akaryakıt fiyatlarına yansımaya devam ediyor. Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere benzine 1 lira 15 kuruşluk indirim bekleniyor. İşte, İstanbul, İzmir ve Ankara benzin ve motorin 2023 güncel fiyatları (25 Eylül 2023 akaryakıt fiyatları)
MOTORİNE ZAM, İNDİRİM VAR MI?
Motorin fiyatları için yeni indirim, zam haberi bulunmuyor.
BENZİN FİYATI İÇİN İNDİRİM GELİYOR
Benzin fiyatı için Çarşamba gününden itibaren geçerli olmak üzere 1,15 TL'lik indirim bekleniyor.
Güncel benzin ve motorin fiyatları
İstanbul Anadolu Yakası
Benzin fiyatı: 38,51 TL
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Motorin fiyatı: 40,00 TL
İstanbul Avrupa Yakası
Benzin fiyatı: 38,56 TL
Motorin fiyatı: 40,07 TL
Ankara
Benzin fiyatı: 39,14 TL
Motorin fiyatı: 40,62 TL
İzmir
Benzin fiyatı: 39,24 TL
Motorin fiyatı: 40,78 TL
Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanır?
Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.
Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.