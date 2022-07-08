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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Dün gece yarısı 2 lira 10 kuruş indirim gelen motorinin litre fiyatına 9 Temmuz Cumartesi itibariyle 81 kuruş zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 12:03:00 -
Akaryakıt fiyatlarıyla ilgili flaş gelişme! Az önce duyuruldu

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişiklikler, benzin ve motorin fiyatlarına da yansıyor. Vatandaşlar da her gün "Bugün akaryakıt litre fiyatlarında indirim ya da zam var mı?" sorusunun cevabını arıyor.

Motorin grubunda gece yarısından itibaren yansıyan 2,10 TL'lik indirim yapılmıştı. Ancak yarından itibaren geçerli olacak yeni bir zam haberi geldi. Cumartesi gününden geçerli olmak üzere motorine 81 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarında değişiklik yok

Benzin fiyatında ise bir değişiklik beklenmiyor. Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24,56 liradan satılıyor. Beklenen zammın gerçekleşmesi durumunda motorin fiyatı 25,37'ye yükselecek.

Benzinin litresi ise ortalama 25,2 liradan satılıyor.

 

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