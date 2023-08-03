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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarını vuracak karar
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarını vuracak karar

Yeniakit Publisher
2023-08-03 19:08:00 -
Akaryakıt fiyatlarını vuracak karar

Suudi Arabistan, 1 milyon varil gönüllü petrol üretimi kesintisine devam etmeye karar verdi.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın Enerji Bakanlığı kaynaklarına dayandırdığı habere göre, ülke temmuzda uygulamaya koyduğu ve ağustosta uzatma kararı aldığı günlük 1 milyon varil kesintiyi eylül ayını kapsayacak şekilde uzattı.

Söz konusu kararın eylülde Suudi Arabistan'ın toplam günlük üretimini 9 milyon varile düşüreceği belirtilirken, kesintinin eylülden sonra artırılarak devam ettirilebileceği kaydedildi.

Günlük 1 milyon varillik kesintinin, Suudi Arabistan'ın nisanda OPEC+ ülkeleriyle koordinasyon halinde aldığı günlük petrol üretimini Mayıs 2023'ten Aralık 2024'e kadar günlük 500 bin varil azaltma kararına ek olduğu belirtildi.

Tam 1 milyon varil

Ayrıca, kesintinin, petrol piyasalarındaki istikrarı desteklemek amacıyla Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun daha önce aldığı kesinti kararlarını desteklemek amacıyla alındığı kaydedildi.

Suudi Arabistan, temmuzda gönüllü olarak uygulamaya koyduğu günlük 1 milyon varillik petrol üretim kesintisi kararını ağustos ayını da kapsayacak şekilde uzattığını bildirmişti.
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OPEC+ grubu geçen yıl ekimde günlük 2 milyon varillik üretim kesintisi yapacağını duyurmuş, mayıs itibarıyla da günlük yaklaşık 1,6 milyon varil ilave kesinti yapma kararı almıştı.

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