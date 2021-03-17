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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim oldu? Akaryakıt tavan fiyatı ne kadar?
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim oldu? Akaryakıt tavan fiyatı ne kadar?

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından akaryakıt fiyatlarına dair araç sahiplerini sevindirecek açıklama geldi. EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz, akaryakıt fiyatlarında indirim yapılacağını söyledi. Peki akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim oldu? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2021-03-17 11:20:00 -
Akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim oldu? Akaryakıt tavan fiyatı ne kadar?

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan şaşırtıcı yükselişler ve yapılan gizli zamlar hakkında inceleme başlatan Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), bugün olağanüstü toplantı gerçekleştirdi. Tüketici haklarını korumak ve sektörde yaşanan ve yaşanabilir olumsuzlukları önlemek amacıyla tavan fiyatı uygulaması başlatılacak. Ülke genelinde tavan fiyatın üstünde akaryakıt fiyatı olmayacak. Peki akaryakıt fiyatlarında ne kadar indirim oldu? Akaryakıt tavan fiyatı ne kadar?

Akaryakıtta tavan fiyat sistemi getirildi. Yurt genelinde tavan fiyatından daha yüksek rakamlarda akaryakıt satışı yapmak yasaklandı. 3 büyükşehirde tavan fiyatları şu şekilde:

Bu fiyatlardan daha yüksek rakamlarda satışın yapılması yasaklandı. Eğer daha yüksek fiyatlarda akaryakıt satışı olursa EPDK tarafından soruşturma başlatılacak ve idari yaptırımlar uygulanacak.

Akaryakıtta indirimler olacak

EPDK Başkanı Yılmaz, konu ile ilgili "Bugün Kurulumuz olağanüstü toplanarak hem tüketicilerimizi hem de sektörümüzün sürdürülebilir ve rekabetçi yapısını korumak için tavan fiyat uygulaması kararı aldı. Kararımızın ardından tavan fiyattan daha aşağı rakamlarda akaryakıt satışı, daha fazla fiyat rekabeti bekliyoruz. Fiyatlarda 17 ila 20 kuruşluk indirimler olacak. Ancak kimse tavan fiyattan bir kuruş pahalı satamayacak" ifadelerini kullandı.

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