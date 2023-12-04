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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Yeniakit Publisher
2023-12-04 14:38:00 -
Akaryakıt fiyatlarında işte bu asla beklenmiyordu! 196 lira birden...

Brent petrol 84,79 dolardan 78 dolara kadar geriledi. 6 doların üzerindeki düşüş yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor. Bu sert gerileme sonrası akaryakıt fiyatlarına indirim gelip gelmeyeceği merakla araştırılırken vatandaşları heyecan sardı.

Petrol fiyatları İsrail-Hamas savaşının yeniden başlamasıyla yükselmesinin ardından Çin'in hayal kırıklığı yaratan ekonomik toparlanması ve ABD üretiminin artması nedeniyle bir miktar geri çekildi.

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları Orta Doğu'da yeniden başlayan çatışmaların arz güvenliği için yarattığı endişelerle yeni haftaya yükselişle başlasalar da çabuk geri geldiler. Küresel yakıt talebine yönelik belirsizliğin sürmesi petrol fiyatlarını aşağı çekti. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 78,01 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları, bu hafta dünyanın en büyük petrol tüketicileri Çin ve ABD'den gelecek ekonomik veriler öncesi haftaya düşüşle başladı. Söz konusu ülkelerde geçen hafta yayımlanan verilerin fiyatlar üzerinde oluşturduğu baskı devam ediyor.

Bir haftada 6 doların üzerindeki gerileme yaklaşık 196 liraya tekabül ediyor.

Vatandaşlar da bu düşüşün akaryakıt fiyatlarına yansıyıp yansımayacağını merakla bekliyor.
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