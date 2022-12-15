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Ekonomi Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi
Ekonomi

Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi

Brent petroldeki yükseliş akaryakıt piyasasını yine tepetaklak etti. Benzine bu gece yarısından itibaren zam geliyor.

Yeniakit Publisher
2022-12-15 09:08:00 -
Akaryakıt fiyatlarına çok büyük zam geliyor! Araç sahipleri depoları hemen doldurun, tarih verildi

Brent petrol fiyatlarının 82 dolar seviyesine kadar yükselmesi, pompaya zam olarak yansıdı.

Zam haberi geldi

Benzin fiyatlarına bu gece itibariyle 1 lira 7 kuruş zam geliyor. Motorinde ise herhangi bir fiyat değişikliği beklenmiyor.

İstanbul'da motorin litre fiyatı ortalama 21,10 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 17,42 liradan satılıyor.

Hesaplama nasıl yapılıyor?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç Rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz Rafineri Fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük Dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

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